Situatie stranie in fotbalul romanesc: Doua echipe Pandurii in Liga 2

Forul condus de Razvan Burleanu a anuntat ca locul celor de la Luceafarul Oradea, retrasi inaintea inceperii sezonului, va fi luat de ACS Energeticianul, retrogradata in campionatul trecut.Numai ca aceasta formatie si-a schimbat denumirea peste vara si a devenit Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu! Asta in conditiile in care in Liga 2 evolueaza deja o echipa care se numeste Pandurii Targu Jiu."In conformitate cu articolul 18, alineat 1, litera a) din ROAF, locul ramas vacant a fost ocupat de una dintre echipele retrogradate, ocupanta locului 16 la finalul editiei anterioare de campionat, Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu (fost ACS Energeticianul) . Clubul are drept de a ocupa pozitia vacanta depunand in acest sens o cerere de inscriere in termenul regulamentar.Astfel, Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu a fost inclus in Liga 2 Casa Pariurilor, editia 2019-2020, cu obligativitatea preluarii programului competitional al clubului pe care l-a inlocuit", se arata in comunicatul Federatiei Romane de Fotbal.Interesant este si faptul ca Luceafarul Oradea, echipa retrasa din Liga 2, si Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu, echipa acceptata in campionat in locul ei, au acelasi finantator.In plus, chiar daca are in denumire numele orasului Targu Jiu, noua formatie Pandurii va juca la... Severin!Sezonul din Liga 2 incepe in acest weekend.M.D.