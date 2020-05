Planul Premier League pentru reluarea sezonului

Ziare.

Liga a organizat vineri o videoconferinta cu reprezentantii celor 20 de cluburi avand loc un schimb de idei in ceea ce priveste reluarea antrenamentelor si posibilitatea repornirii campionatului, suspendat din luna martie.''Nu s-a luat nicio decizie la reuniunea de vineri, doar s-a facut un schimb de opinii privind strategia Project Restart. Am cazut de acord sa continuam discutiile cu toti cei implicati pentru a ajunge la un numitor comun. Cluburile si-au exprimat dorinta de a duce la bun sfarsit actualul sezon, dar avand in prim plan sanatatea jucatorilor'', se arata intr-un comunicat al Premier League. UEFA a cerut ligilor europene de fotbal sa prezinte, pana cel mai tarziu pe 25 mai, planurile lor de reluare a sezonului, intrerupt din cauza pandemiei.Scrisoarea UEFA, trimisa luna trecuta de presedintele acestui for, Aleksander Ceferin, si de secretarul general Theodore Theodorisis afirma: "Asociatiile nationale si/sau ligile ar trebui sa comunice UEFA inainte de 25 mai programul lor de reluare a competitiilor interne, inclusiv data reluarii si formatul competitiei".Federatiilor care decid sa nu reia sezonul, UEFA le-a cerut "sa explice circumstantele particulare care justifica o oprire prematura si sa selecteze cluburile participante in sezonul 2020-2021 al cupelor europene pe baza meritului sportiv in competitiile interne in sezonul 2019-2020".Comitetul Executiv al UEFA, care se va reuni pe 27 mai, vrea sa poata decide, la acea data, reluarea Ligii Campionilor si a Europa League, ce ar urma atunci sa se incheie cel mai tarziu in luna august.UEFA a precizat ca va arata intelegere fata de ligile care nu vor putea da un raspuns clar din cauza deciziilor guvernamentale legate de coronavirus.UEFA a indicat ca prefera ca federatiile interne sa duca la capat sezonul intern, nu sa-l anuleze.Deocamdata, campionatele au fost inchise definitiv in Belgia, Olanda si Franta.