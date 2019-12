Iata cat a recuperat statul roman din prejudiciul din "Dosarul Transferurilor"

Ziare.

Cei de la Gazeta Sporturilor scriu ca statul, prin ANAF, trebuie sa incaseze de la cei opt infractori peste 5 milioane si jumatate de euro, insa lucrurile merg foarte greu.Potrivit sursei citate, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca prejudiciu total in acest caz suma de 12,8 milioane de euro.In primii trei ani de la ramanerea definitive a sentintelor, statul a reusit sa recupereze 7,2 milioane de euro si lucrurile pareau cat se poate de normale.Aflati in spatele gratiilor, condamnatii aveau nevoie de achitarea macar partiala a datoriilor pentru a demonstra buna credinta si a putea fi eligibili pentru liberarea conditionala.Dupa ce toti au iesit din puscarie lucrurile s-au schimbat dramatic. ANAF a transmis ca din mai 2017 si pana in prezent, in ultimii doi ani si sapte luni, a mai recuperat de la cei opt oameni de fotbal numai... 31 de mii de euro!Conform Fiscului "procedura de executare silita este in derulare si va continua pana la recuperarea integrala a sumelor stabilite de instanta de judecata". Victor Becali , Ioan Becali, George Copos Jean Padureanu , Gigi Netoiu si Mihai Stoica sunt cei opt oameni de fotbal ce au ajuns in puscarie dupa ce au fost condamnati in Dosarul Transferurilor.