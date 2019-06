Brazilia a facut spectacol in primul meci de la Copa America 2019 (Video)

Ziare.

Nationala carioca s-a impus fara probleme, cu 3-0, dupa un joc dominat copios, in care a avut o posesie de 73%.Philippe Coutinho (min.50 - penalti si 53) si Everton (min.85) au marcat golurile nationalei pregatite de Tite.Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis - Casemiro, Fernandinho, Coutinho - Neres, Firmino, Richarlison.Lampte - Ibanez, Haquin, Jusino, Bejarano - Saavedra, Justiniano, Saucedo, Chumacero - Castro - Moreno.Copa America 2019 se joaca in Brazilia, in perioada 14 iunie - 7 iulie.I.G.