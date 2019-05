Final de sezon in Serie A: Lupta nebuna in ultima etapa pentru Champions League

Ziare.

Dupa o batalie dus umar la umar, Atalanta si Inter vor merge in Liga Campionilor, trupa din Bergamo de pe locul trei si pentru prima data in istorie, in timp ce Milan trebuie sa se multumeasca in aceast sezon cu Europa League.Rezultatul care ne intereseaza in mod direct este cel obtinut de Genoa , un 0-0 la Firenze suficient pentru ca echipa lui Ionut Radu sa se salveze dramatic de la retrogradare, fiind la egalitate de puncte cu Empoli, prima de sub linie.Iata insa rezultatele:Torino - Lazio 3-1 Fiorentina - Genoa 0-0 Sampdoria - Juventus 2-0 AS Roma - Parma 2-1Atalanta - Sassuolo 3-1Cagliari - Udinese 1-2Inter - Empoli 2-1Spal - AC Milan 2-3Iar clasamentul final din Serie A este urmatorul:1. Juventus 90 puncte2. Napoli 79p3. Atalanta 69p4. Inter 69p__________________5. AC Milan 68p6. AS Roma 66p__________________7. Torino 63p8. Lazio 59p9. Sampdoria 53p10. Bologna 44p11. Sassuolo 43p12. Udinese 43p13. Spal 42p14. Parma 41p15. Cagliari 41p16. Fiorentina 41p17. Genoa 38p__________________18. Empoli 38p19. Frosinone 25p20. Chievo 17pM.D.