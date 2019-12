Leicester face senzatie in Premier League

Ziare.

Leicester are opt victorii consecutive in Premier League, un record pentru aceasta echipa, surprinzatoarea campioana din 2016, noteaza Reuters. Vardy, cu 11 reusite, este golgheterul campionatului."Vulpile" sunt pe locul 2, la 8 puncte in spatele liderului Liverpool. Echipa lui Brendan Rodgers este la 6 puncte de ocupanta locului 3, Manchester City , campioana en titre.Aston Villa - Leicester City 1-4Au marcat: Grealish (45+2), respectiv Vardy (20, 75), Iheanacho (41), Evans (49)Liverpool conduce clasamentul cu 46 de puncte si este urmata de Leicester City, 38 de puncte, Manchester City, 32 p, Chelsea , 29 p, Manchester United , 24 p, Tottenham, 23 p, Wolverhampton, 23 p (15 jocuri).