Liga 1: Remiza spectaculoasa intre Botosani si Clinceni

Scorul final a fost 2-2, oaspetii reusind sa revina excelent de la 0-2.Tiganasu a deschis scorul inca din minutul patru, acesta urmarind bine un balon si punctand cu un sut dintr-un unghi aproape imposibil.20 de minute mai tarziu el a fost imitat de Ofosu, care a receptionat o pasa in adancime, l-a driblat pe portar si a marcat superb, cu un alt sut din unghi.Cu 10 minute inainte de pauza Buziuc a redus din diferenta, el reusind sa inscrie din a doua incercare, din pozitie ideala, dupa ce primul sut i-a fost blocat.In fine, in prelungirile primei parti a venit randul lui Vojtus sa puncteze, el trimitand un sut de la 20 de metri care l-a surprins pe portarul Pap dupa ce a receptionat un balon trimis din aut.Nu s-a mai marcat in repriza secunda asa ca cei de la Clinceni se intorc cu un punct pretios dintr-o deplasare dificila.FC Botosani: E. Pap - Harut, Miron, Kolesovs, Tiganasu - J. Rodriguez, E. Papa - Ofosu, Ongenda, Ashkovski - AndronicRezerve: Hankic - Cimpanu, Patache, E. Florescu, Moescu, Pierce, MoussaAntrenor: Marius CroitoruClinceni: Valceanu - L. Bus, Chatziterzoglou, Patriche Nichita, Dobrescu - A. Sut, Cebotaru - P. Pirulescu, A. Popescu, Buziuc - VojtusRezerve: Miguel Santos - Rauta, B. Barbu, C. Dumitru, R. Ion, Nsiah, DerettiAntrenor: Ilie PoenaruM.D.