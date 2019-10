Remiza spectaculoasa intre Germania si Argentina (Video)

Ziare.

In fata a 45.197 de spectatori, cele doua nationale au terminat la egalitate, scor 2-2.Nemtii au punctat de doua ori in prima repriza, prin Gnabry (min.11), ajuns la 10 goluri marcate in 11 meciuri pentru Mannschaft, si Havertz (min.22).Dupa pauza, sud-americanii au reusit, insa, sa restabileasca egaliatea. Au punctat Alario (min.66) si Ocampos (min.85).Ter Stegen - Emre Can, Koch, Sule - Klostemann, Havertz, Kimmich, Halstenberg - Waldschmidt, Gnabry, Brandt.Joachim Loew.Marchesin - Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico - De Paul, Paredes - Pereyra, Dybala, Correa - Lautaro Martinez.Lionel Scaloni.Clement Turpin (Franta).I.G.