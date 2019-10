Rezultat dezamagitor pentru nationala Braziliei (Video)

Ziare.

com

1-1 a fost scorul intalnirii disputate la Singapore.Scorul a fost deschis de atacantul lui Liverpool, Roberto Firmino, in minutul 9, in timp ce africanii au egalat in minutul 45+1, dupa reusita lui Famara Diedhiou.Selectionerul Tite a inceput meciul cu urmatorul "11":Ederson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Arthur, Casemiro - Neymar, Firmino, Coutinho - Gabriel Jesus.De partea cealalta, Senegalul a aliniat urmatoarea echipa: Gomis - Gassama, Sane, Koulibaly, Coly - Kouyate - Sarr, Diatta, Gueye, Mane - Diedhiou.I.G.