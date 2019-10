Rezultat istoric in Premier League

Ziare.

com

Leicester a reusit sa se impuna pe terenul celor de la Southampton cu un incredibil 9-0!Ben Chilwell a deschis scorul in minutul 10, iar apoi gazdele au ramas in inferioritate numerica dupa ce Ryan Bertrand a vazut direct cartonasul rosu in urma consultarii arbitrajului video.Golurile au inceput sa curga in poarta "sfintilor" si, in final, rezultatul a fost unul ce a intrat in istorie.Leicester a obtinut cea mai mare victorie in deplasare din istoria Premier League si a egalat cea mai mare victorie din toate timpurile din campionatul englez.In plus, Leicester devine doar a doua formatie engleza ai carei jucatori reusesc sa inscrie doua hat-trick-uri in aceeasi partida, Ayoze Perez si Jamie Vardy marcand cate trei goluri.M.D.