Rezultat istoric in Scotia: Rangers castiga pe terenul lui Celtic dupa 9 ani

Ryan Kent a deschis scorul pentru Rangers in minutul 36, Odssone Edouard a egalat in minutul 42, pentru ca Nicola Katic sa reuseasca golul victoriei oaspetilor in minutul 56.Rangers a terminat partida in zece oameni dupa ce Alfredo Morelos a vazut cartonasul rosu in minutul 90+6.Celtic, fosta adversara a lui CFR Cluj in grupele Europa League, continua sa fie lider in clasament cu 52 puncte, Rangers ocupand pozitia secunda, cu 50 puncte, Motherwell fiind pe locul 3, cu 40 puncte.