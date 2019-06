Rezultatele inregistrate in preliminariile pentru EURO 2020: Umilinta istorica pentru Serbia!

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA D

GRUPA F

GRUPA G

Surpriza serii a venit din Ucraina, acolo unde nationala gazda a zdrobit Serbia.Un alt rezultat neasteptat a fost obtinut de Kosovo in Muntengru, in timp ce Cehia a avut de tras cu Bulgaria.(Schick '19 si '50 / Isa '3)(Mugosa '69 / Rashica '25)(Novikovas '74 / Rodrigues '20)(Tsigankov '26 si 28, Konopluanka '46 si '75, Taremchuk '59)(Gvilia '30, Papunashvili '59, Arveladze '76 - penalti)(Hoejbjerg '76 / Duffy '85)(T. Elyounoussi '56, Odegaard '70 / Keseru '76 si '90+1)(Olsen '30 / Sergio Ramos '5, Navas '19, Gestsson '33 - autogol, Gaya '71)(Quaison '2, Claesson '52, Isak '81)(Burgstaller '74)(Piatek '47)(Zahavi '10, '60 si '81)EURO 2020 va fi a 16-a editie a Campionatului European de fotbal si, intrucat anul viitor se aniverseaza 60 de ani de la infiintarea turneului, competitia se va desfasura in 12 orase ale Europei.I.G.