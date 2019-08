Rezultatele inregistrate sambata in Liga a 2-a: Avem un nou lider

Ziare.

com

CS Mioveni s-a impus la Mioveni si a urcat, cel putin temporar, pe prima pozitie in clasamentul ligii secunde.UTA a facut scor cu Sportul Snagov, in timp ce U Cluj a suferit o noua infrangere.Dar iata rezultatele complete inregistrate sambata in cel de-al doilea esalon al fotbalului din Romania:Dunarea Calarasi - Ripensia Timisoara 1-1 (Honciu '52 - penalti / Zaluschi '90+1)Politehnica Timisoara - Concordia Chiajna 0-0SCM Buzau - CS Mioveni 0-2 (Balint '17, Mazarache '90+3)UTA Arad - Sportul Snagov 4-0 (Lorenzi '2 si '21, Bustea '20, Rus '90+1)Metaloglobus - U Cluj 2-0 (O.Herea '42 si '47)In etapa a 5-a vor mai avea loc meciurile:11:00 Viitorul Pandurii Targu Jiu - Daco-Getica Bucuresti13:30 CSM Resita - Rapid18:00 Turris Oltul Turnu Magurele - Farul Constanta18:00 FC Arges - Pandurii Targu Jiu19:30 Petrolul Ploiesti - FK CsikszeredaIn clasament conduce CS Mioveni, cu 13 puncte acumulate in 5 etape, urmata de UTA, Turris si Goria Buzau, cu cate 12 meciuri. Gruparea din Turnu Magurele are insa un meci mai putin disputat.I.G.