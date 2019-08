Rezultatele inregistrate sambata in Liga a 2-a: Echipa fiului lui Liviu Dragnea a debutat cu victorie

Ziare.

Echipa patronata de fiul lui Liviu Dragnea, Turris Oltul Turnu Magurele, nou promovata, a inceput sezonul cu victorie.Concordia Chiajna - Daco-Getica Bucuresti 1-0Turris Oltul Turnu Magurele - Pandurii Targu Jiu 2-0Viitorul Pandurii Targu Jiu - Sportul Snagov 2-1UTA - Dunarea Calarasi 3-0Tot sambata se vor mai disputa partidele dintre ASU Politehnica Timisoara - CS Mioveni (ora 18:00) si Rapid - Farul Constanta (ora 18:00).Ieri, in primul meci al sezonului, CSM Resita a invins-o cu 2-0 pe Universitatea Cluj.Duminica sunt programate meciurile Gloria Buzau - FK Csikszereda (ora 11:00) si Metaloglobus Bucuresti - Petrolul Ploiesti (ora 13:30), in timp ce in ultimul meci al etapei se vor intalni luni, de la ora 19:30, FC Arges si Ripensia Timisoara.I.G.