Rezultatele inregistrate sambata in Liga a 2-a si clasamentul la varf

Ziare.

com

FC Arges a remizat in deplasare cu Metaloglobus, 0-0, in rest gazdele s-au impus pe linie.Petrolul Ploiesti a invins-o pe ASU Poli Timisoara cu 1-0.FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Turris-Oltul Turnu Magurele 1-0SCM Gloria Buzau - FC Farul Constanta 2-0FC Metaloglobus Bucuresti - Fotbal Club Arges 0-0AFC Dunarea Calarasi - CSM Resita 2-1AFC Ripensia Timisoara - CS Concordia Chiajna 2-1CS Mioveni - CS Pandurii Lignitul Targu Jiu 4-0FC Petrolul Ploiesti - ASU Politehnica Timisoara 1-0Universitatea Cluj sta in aceasta runda (Daco-Getica Bucuresti s-a retras din campionat).Duminica se joaca meciurile CS Sportul Snagov - Fotbal Club Rapid (Stadion Vointa - Ghermanesti/Ilfov, 11:30), AFC UTA Arad - ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu (Stadion: Motorul - Arad, 14:00).CS Mioveni ocupa primul loc in clasament, cu 30 puncte (15 jocuri), urmata de UTA Arad, 23 puncte (10 j), Turris Oltul Turnu Magurele, 23 p (13 j), Farul Constanta, 22 p (15 j), FC Rapid, 21 p (12 j), Viitorul Pandurii Targu Jiu, 21 p (13 j), Petrolul Ploiesti, 21 p (12 j), etc.