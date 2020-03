Rezultatele inregistrate sambata in Liga a 2-a si clasamentul la varf

Ziare.

com

Concordia Chiajna - ASU Politehnica Timisoara 2-1Sportul Snagov - UTA 0-3 (masa verde)Ripensia Timisoara - Dunarea Calarasi 1-1Farul Constanta - Turris Oltul Turnu Magurele 0-1Tot sambata se vor mai disputa intalnirile Universitatea Cluj - Metaloglobus Bucuresti (de la ora 14:00) si Pandurii Targu Jiu - Campionii FC Arges (de la ora 17:00).In clasament conduce detasat UTA, cu 50 de puncte, fiind urmata de CS Mioveni si Turris, cu cate 39 de puncte.Primele doua clasate promoveaza in Liga 1, in timp ce a treia clasata va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 6 in play-out-ul primei ligi.I.G.