Scor incredibil in preliminariile pentru Campionatul European sub 19 ani: S-au marcat 17 goluri!

Elvetienii s-au impus cu 16-1 in deplasarea sustinuta marti seara!La pauza, scorul a fost de 7-1.Dupa trei meciuri disputate in Grupa 10 din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European sub 19 ani, selectionata Gibraltarului are 0 puncte si un golveraj incredibil de 1-43.Gibraltar a mai pierdut cu Austria (0-14) si Irlanda (0-13).I.G.