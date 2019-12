Surprize de Boxing Day: Rezultatele inregistrate joi in Premier League

Ziare.

com

In ultima etapa a turului, care anul acesta a picat in cea de-a doua zi de Craciun, Chelsea a fost invinsa pe teren propriu cu Southampton, in timp ce Arsenal a remizat in deplasarea de la Bournemouth.Tottenham Hotspur, antrenata de Jose Mourinho, a avut si ea un meci complicat cu Brighton.(Kane '53, Ali '72 / Webster '37)(Hourihane '64)(Gosling '35 / Aubameyang '64)(Obafemi '31, Redmond '73)(Kouyate '68, Ayew '90 Snodgrass '57)(Calvert-Lewin '80)(Norwood '36 - penalti / Deulofeu '27)Tot astazi se vor mai juca meciurile(de la ora 19:30) si(de la ora 22:00).In ultimul meci al rundei,se vor intalni vineri, de la ora 21:45.I.G.