Debut de vis pentru noua senzatie a fotbalului mondial: Haaland, 3 goluri pentru Borussia Dortmund!

Trimis in teren in minutul 56 al partidei cu Augsburg, la scorul de 3-1 pentru adversari, Haaland a marcat de trei ori in numai 26 de minute!Mai intai a redus din diferenta cu un sut excelent plasat pe coltul lung, apoi a egalat cu un lat simplu, din 2 metri, dupa o pasa a lui Hazard, si a "inchis tabela" in minutul 79, stabilind scorul final, 5-3.Borussia castiga in deplasarea cu Augsburg, iar fanii nemtilor viseaza deja la viitoarele meciuri ale noului star.Haaland a ajuns la Borussia in aceasta iarna in schimbul a numai 20 de milioane de euro, el refuzand alte echipe importante din Europa pentru a merge la Dortmund.M.D.