Totul despre Supercupa Europei: Program, televizari si echipe probabile

Liverpool a cucerit in iunie, la Madrid, al saselea sau trofeu de campioana a Europei, dupa 2-0 cu Tottenham in finala, si vizeaza al patrulea titlu in sase aparitii in Supercupa.Pentru Chelsea va fi a patra Supercupa, castigand una singura, in 1998, dupa care a pierdut alte doua editii.Castigatoarea de la Istanbul va aduce Angliei a opta Supercupa, Spania fiind lider din acest punct de vedere (15 trofee) urmata de Italia (noua) . Ultima Supercupa europeana castigata de o echipa din Albion a avut loc in 2005, cand Liverpool o invingea cu 3-1 pe TSKA Moscova. Reprezentantele Premier League au pierdut ultimele patru Supercupe jucate, Manchester United in 2008 si 2017, respectiv Chelsea in 2012 si 2013.Va fi pentru prima oara din 2013 cand un club spaniol nu castiga trofeul (FC Barcelona, Real Madrid - trei, Atletico Madrid).Alte sapte Supercupe s-au disputat intre reprezentante ale aceleiasi tari, Italia - doua, iar Spania - cinci.Liverpool si Chelsea s-au intalnit pana acum de zece ori in cupele europene, toate meciurile avand loc dupa 2005, toate in Champions League. Cinci partide s-au incheiat la egalitate, "cormoranii" au obtinut doua victorii, iar Chelsea trei.In cele 181 de confruntari dintre cele doua cluburi, Liverpool a adunat 77 de victorii, Chelsea, 63, iar 41 s-au incheiat la egalitate.Chelsea a cucerit trofeul Europa League dupa 4-1 in finala cu o alta formatie engleza, Arsenal.Meciul de la Istanbul va fi arbitrat de frantuzoaica Stephanie Frappart, arbitri asistenti vor fi compatrioatele sale Manuela Nicolosi si Michelle O'Neill, iar al patrulea oficial a fost desemnat turcul Cuneyt Cakir.Va fiIn 43 de editii ale Supercupei, campioanele Europei (Cupa Campionilor/Liga Campionilor) au castigat 23.Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Milner, N. Keita, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp.Chelsea: Kepa Arrizabalaga - Azpilicueta, Zouma, Christensen, Marcos Alonso (Emerson) - Jorginho, Kante, Barkley - Pedro, Giroud, Pulisic. Antrenor: Frank Lampard.Partida va putea fi urmarita, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com, in timp ce la TV va fi transmisa de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport si Look Plus.