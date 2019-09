Reactie incredibila a celui mai bun arbitru roman atunci cand un jucator ii cere o explicatie

Ziare.

com

Istvan Kovacs a fost delegat la derbiul dintre Craiova si FCSB si a avut o prima faza dificila inca din minutul 8, atunci cand Florinel Coman a cazut in careul oltenilor si a solicitat penalti."Centralul" a dictat lovitura libera pentru gazde si i-a aratat cartonasul galben lui Coman pentru simulare, moment in care jucatorul cere explicatii."A fost simulare asta?", a intrebat Coman de doua ori, insa arbitrul a refuzat sa explice de ce a luat acea decizie."Dispari!", a fost singura reactie a lui Kovacs.Istvan Kovacs este cel mai bun arbitru roman, el fiind delegat constant la meciuri de Liga Campionilor sau Europa League.FCSB a obtinut o victorie importanta in etapa cu numarul sapte din Liga 1, vicecampioana impunandu-se pe terenul Universitatii Craiova cu scorul de 1-0.A fost un duel intens si fara prea multe faze spectaculoase, cele doua formatii anihilandu-se reciproc si parand multumite de remiza. Unicul gol a fost inscris de camerunezul Tsoumou pe finalul partidei, dupa o greseala a aparatorilor olteni.Pentru Victor Piturca a fost primul meci oficial in calitate de manager al Universitatii, el revenind in Banie pentru al treilea mandat din cariera.