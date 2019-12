Regulile fotbalului s-ar putea schimba din nou: Schimbari suplimentare pentru jucatorii accidentati

Ziare.

International Football Association Board (IFAB), forul care guverneaza asupra "legilor" din sportul rege, lucreaza la un proiect care ar permite inlocuirea fotbalistilor ce sufera comotii in timpul partidelor.Incercand sa vina in intampinarea unor posibile afectiuni serioase, International Board a numit o comisie de specialisti in domeniul medicinei sportive pentru a analiza optiunile.Potrivit britanicilor de la Daily Mail , in momentul de fata se lucreaza pe doua scenarii.Primul consta in acordarea de inlocuiri suplimentare pentru fotbalistii suspecti de comotii. Concret, daca un fotbalist este accidentat, iar echipa medicala suspecteaza o comotie, el va fi dus direct la vestiare si monitorizat, iar formatia sa are dreptul sa faca o inlocuire suplimentar fata de cele trei regulamentare.Al doilea scenariu adopta reglementarile din rugby si presupune ca jucatorul presupus comotionat este transportat la vestiar, monitorizat 10-15 minute, iar daca totul este in regula poate reveni pe gazon. In perioada in care acesta este la vestiar, un alt fotbalist poate intra pe teren in locul sau, iar la revenire schimbarea se va face in sens invers.IFAB se va reuni in februarie pentru a analiza concluziile comisiei de specialitate si a decide asupra unei masuri.Sursa citata noteaza ca Premier League va fi unul dintre primele campionate in care aceasta noua regula va fi adoptata, mai intai sub forma de test.