Romania si Germania se lupta pentru un tanar fotbalist de mare perspectiva

Gabriel Claudiu Niculescu are 15 ani si a ajuns in Germania in 2014, atunci cand familia sa a decis sa paraseasca tara natala.Alaturi de cei doi frati ai sai s-a apucat de fotbal, urmand drumul tatalui sau, fost jucator de Liga 2 in Romania, iar in scurt timp a impresionat.A semnat cu VfB Stuttgart si a intrat in atentia nationalelor de juniori ale Germaniei, fiind convocat fara a fi utilizat.Managerul Departamentului de Scouting din cadrul FRF sustine ca nemtii nu-l lasa pe Niculescu sa raspunda convocarilor venite din Romania deoarece il vor pentru nationala lor."Este vorba de un baiat foarte talentat, el este de multa vreme in atentia noastra, am discutat de mai multe ori cu tatal copilului, am trimis telegrame de convocare, insa clubul la care este legitimat refuza sa-l lase. Oficialii de acolo transmit ca-l pregatesc pentru nationala Germaniei. Nu vom renunta, din cate stiu, nemtii nu l-au folosit, l-au chemat de mai multe ori, insa nu l-au folosit, stiu si motivul, insa nu pot sa-l spun in acest moment. O sa tatonam si pe viitor, vrem ca pustiul sa joace pentru Romania", a declarat oficialul pentru ProSport Tatal lui Gabi Niculescu sustine ca pustiul nu a jucat inca pentru Germania deoarece nu a primit inca cetatenia, insa da de inteles ca va face pana la urma acest pas."Eu si Gabi, pentru ca deciziile le-am luat mereu impreuna, nu am renuntat si nu o sa renuntam la nationala Romaniei! El a venit in Germania ca un necunoscut, un necunoscut care le-a furat inimile nemtilor. Au fost trei echipe mari care au vrut sa-l legitimeze, am ales Stuttgart. De un an si opt luni el este chemat la toate actiunile grupei sale de varsta, nu a jucat in meciul cu Olanda din cauza ca, la ora partidei, nu erau gata actele cu cetatenia. Nu au vrut sa riste, copilul a fost foarte dezamagit. Va spun ceva: cand am mers pentru actele de cetatenie, nemtii ne-au intrebat daca renuntam la cetatenia romana. Am refuzat! Cum sa renuntam, domnule? Suntem romani, cum sa renuntam?Vreau sa stiti cum a fost si cu telegrama de convocare pentru actiunea cu Ucraina. Cand am primit convocarea de la FRF, ne-am pus la masa cu reprezentantii de la Vfb, iar ei ne-au sugerat, tinand cont de programul foarte incarcat pe care l-a avut Gabi, ca ar fi mai bine sa nu mearga la aceasta actiune. Au spus ca ar fi prea mult pentru el si nationala Romaniei si nationala Germaniei. Ne-a onorat convocarea, luam in calcul nationala Romaniei, Gabi are timp sa se decida, nu refuzam", a explicat Daniel Niculescu.