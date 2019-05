Sase jucatori au fost dati afara dupa testul cu detectorul de minciuni: Suspiciuni de blat la nivel inalt in Bulgaria

Ziare.

Sportivii gruparii de la malul marii au fost testati dupa ce echipa a fost invinsa in meciul cu TSKA, scor 1-3, la capatul unei partide ce a ridicat multe semne de intrebare in privinta corectitudinii.Potrivit site-ului sportal.bg , fotbalistii lui Cherno More au fost nevoiti sa raspunda la patru intrebari, dupa cum urmeaza:1. Ai jucat slab in meciul cu TSKA fiind stimulat cu bani sau alte servicii?2. Te-a contactat cineva vreodata pentru a-ti oferi bani sau alte beneficii pentru a tranti meciul cu TSKA?3. Ai primit bani sau alte beneficii dupa infrangerea cu TSKA?4. Ai primit bani pentru ca ai jucat slab in meciul cu TSKA?Sase jucatori au picat acest test si au fost dati afara, printre ei chiar si capitanul Georgi Iliev. Ceilalti oameni concediati de Cherno More sunt Georgi Kitanov, Ivan Dyulgerov, Peter Vitanov, Viktor Genev si Plamen Dimov.M.D.