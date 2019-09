Un fotbalist a fost asasinat in Amsterdam

Ziare.

com

Kelvin Maynard, fost jucator al unor formatii ca Volendam, Antwerp sau Burton Albion, ar fi fost impuscat mortal in apropierea unei sectii de pompieri.Potrivit jurnalistilor olandezi , sportivul se afla la volanul masinii sale cand a fost interceptat de doi barbati neidentificati ce se deplasau cu un scuter.Ar fi existat o scurta urmarire, Maynard incercand sa scape, insa in cele din urma a fost prins si impuscat.Kelvin Maynard nu a avut o cariera impresionanta si, pe finalul ei, a revenit in Olanda, la nivel de amatori.El era legitimat la formatia de liga a cincea Alphense Boys, care si-a anulat meciul de duminica seara in urma tragediei.M.D.