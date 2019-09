Un fotbalist de top si-a anuntat retragerea

Ziare.

''Desi daca ma gandesc nu va fi finalul, pentru ca voi ramane in fotbal intr-o forma sau alta, a venit timpul ca dupa aproape 20 de ani de activitate sa imi inchei cariera profesionista'', a scris Berbatov, 38 de ani, pe contul sau de Instagram.Berbatov, care a evoluat la echipe precum Bayer Leverkusen, Manchester United sau AS Monaco, a jucat in 2017 pentru indienii de la Kerala Blasters fara a avea insa succes, iar de atunci nu si-a mai gasit echipa.La nationala Bulgariei, el a avut 77 de selectii reusind 48 de goluri , fiind cel mai bun marcator, la egalitate cu Hristo Bonev. A reusit sa castige de doua ori cu Manchester United titlul de campion al Angliei.