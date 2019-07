Un fotbalist roman de 20 de ani se pregateste pentru debutul in Premier League

Ziare.

Alex Dobre marturiseste ca in acest sezon va juca pentru Bournemouth in campionatul Angliei, el primind asigurari in acest sens de la managerul Eddie Howe."Nu o sa plec imprumut, deja am vorbit, ma tine in prima echipa si am cele mai mari sanse sa debutez. Astept de foarte mult timp, e visul meu, imi doresc foarte mult. Sunt la un pas sa joc si sa imi indeplinesc acest vis", a spus Dobre pentru ProSport Romanul a fost utilizat de Howe in ultimele doua meciuri amicale disputate de Bournemouth si are sanse uriase sa fie utilizat in Premier League in acest sezon.