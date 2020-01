Un tanar fotbalist roman impresioneaza in Anglia: "Este un jucator unic"

Ziare.

Mihai Alexandru Dobre a debutat pentru Bournemouth intr-un meci de Cupa, iar antrenorul englezilor, Eddie Howe, se declara cucerit de internationalul de tineret."A fost un moment important pentru el. Mi-am dorit sa il rasplatesc pe Alex pentru atitudinea sa, pentru modul in care s-a comportat incepand cu prima zi a pregatirilor. Nu a dorit sa plece imprumut. I-am oferit aceasta posibilitate. Insa a vrut sa ramana la noi si sa se lupte pentru locul sau.Singurul lucru pe care il cer de la orice jucator din lot este acela ca daca vrei sa ramai si sa te lupti pentru un loc in echipa sa fii sigur ca atunci cand nu prinzi lotul nu trebuie sa ai reactii negative. Trebuie sa muncesti si sa muncesti pentru a fi mai bun. Iar Alex a facut asta in fiecare zi, a fost incredibil!", a declarat Howe conform Bournemouth Echo In continuare, tehnicianul spune ca tanarul fotbalist roman a impresionat nu doar prin calitatile sale, ci si prin dorinta de munca pe care a aratat-o si a lasat sa se inteleaga faptul ca Dobre are sanse reale sa devina om de baza pentru formatia sa."A muncit si s-a antrenat pentru momentul debutului. A castigat acest moment si m-am simtit foarte bine urmarind un tanar fotbalist care nu se fereste sa munceasca de unul singur, fara sa fie impins de la spate de noi. Este un jucator care se motiveaza singur si acestia sunt sportivii care, invariabl, ajung in top. Sunt foarte multumit.Este o persoana unica, un fotbalist unic. A ajuns departe si s-a dezvoltat enorm. Acesta este doar un mic pas pentru el, insa sper ca nu il va uita niciodata", a mai declarat Howe.Mihai Alexandru Dobre a reusit sa se impuna in lotul celor de la Bournemouth dupa ce, in ultimele sezoane, si-a facut "ucenicia" in diviziile inferioare britanice.El a fost imprumutat la formatii ca Bury, Rochdale sau Yeovil si a capatat suficient de multa experienta pentru a face pasul catre Premier League.M.D.