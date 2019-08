Fotbalistii se revolta: Numarul incredibil de meciuri jucat intr-un sezon de Son Heung-min

Ziare.

Sindicatul solicita, in special, ligilor profesioniste sa "introduca o perioada de repaus obligatorie de patru saptamani in cursul verii si de doua saptamani iarna", cu respectarea a minimum cinci zile de odihna intre fiecare partida.FIFPro a evocat, de asemenea, posibilitatea de a instaura un numar maxim de meciuri pe an de jucator, pentru a protejarea sanatatii lor, si un timp de recuperare dupa lungile zboruri internationale."Cercetarile stiintifice confirma ca sanatatea jucatorilor este in pericol din cauza supraincarcarii calendarului actual", a indicat Theo van Seggelen, secretar general al FIFPro, intr-un comunicat referitor la acest studiu intitulat: "La limita: incarcatura muncii jucatorilor in fotbalul masculin profesionist".Raportul, care include cazurile a peste 500 de jucatori in ultimele 12 luni, evidentiaza cazul sud-coreeanului Son Heung-min (Tottenham), care, dintre care aproape trei sferturi fara sa fi avut cinci zile de repaus, asa cum recomanda sindicatul.De asemenea, jucatorul nu a avut nicio zi de concediu in timpul iernii, conform FIFPro.