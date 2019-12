Liga 1: Meciurile de duminica LIVE

Ziare.

Iata mai jos programul complet al zilei:Min.3: Daniel Florea a scapat in flancul drept si i-a trimis inspirat in fata portii lui Cristian Cherchez, care a pus latul la timp si a deschis scorul pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.Min.19: Reusita frumoasa a lui Buziuc, care are o incursiune impetuoasa in careul gazda, face doua atingeri de balon, ii pacaleste pe fundasii gazda si apoi sutul e necrutator la vinclul drept.Min.29: Tanarul Merloi isi aduce echipa in avantaj dupa ce a driblat inteligent un fundas advers si a ramas singur cu portarul gazdelor.Pana acum, in aceasta runda au mai avut loc partidele:Trebuia sa se mai desfasoare jocul dintre Voluntari si FCSB , sambata seara, dar partida a fost anulata din cauza terenului impracticabil, cauzat ploii torentiale.Luni mai este programat meciul FC Botosani - FC Viitorul , de la ora 20.30, de asemenea LIVE pe Ziare.com.Toate meciurile sunt televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.