Primul conflict al anului in tenisul feminin: Critici vehemente lansate de Karolina Pliskova

Tenismenele prezente la Brisbane au primit interzis pe terenul central pana joi.Organizatorii au luat aceasta decizie deoarece vor ca doar barbatii prezenti la ATP Cup sa joace pe terenul central.Decizia a nemultumit-o total pe Karolina Pliskova, care acuza ca femeile sunt discriminate."Puteau sa inceapa competitia lor mai devreme sau sa faca in asa fel incat sa lase terenul central si pentru jucatoare!Asa s-a intamplat in ultimii ani, imparteam terenul. Asa ar fi fost corect! Nu cred ca e vreo jucatoare fericita ca va fi mutata pe terenul 1 sau 2", a spus Karolina Pliskova intr-o conferinta de presa.ATP Cup si turneul feminin de la Brisbane se disputa in paralel. La competitia feminina sunt prezente numeroase jucatoare de top.C.S.