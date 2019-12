Robert Moreno si-a gasit echipa dupa plecarea cu scandal de la nationala Spaniei

Ziare.

com

Tehnicianul a semnat un contract cu francezii de la AS Monaco, potrivit unui anunt oficial al gruparii din principat.Moreno il inlocuieste in functie pe Leonardo Jardim, cel care a fost demis recent.Robert Moreno revine in fotbal la relativ scurt timp dupa ce a fost si el dat afara de Federatia Spaniola de Fotbal.Desi a calificat echipa la Euro 2020, Moreno a fost indepartat pentru a-i face loc lui Luis Enrique, fostul selectioner ce a demisionat in urma unei tragedii personale.Moreno nu a primit prea bine aceasta veste si a provocat un adevarat scandal, refuzand o intelegere amiabila.M.D.