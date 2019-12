Rusia a invins la scor Suedia si o va infrunta duminica pe Romania: Cum arata programul si clasamentul din Grupa Principala II

Ziare.

30-22 (16-12) a fost scorul in favoarea rusoaicelor, care vor intalni Romania in primul meci din Grupa Principala II.Suedia si Japonia sunt celelalte echipe care merg din Grupa D in Grupa Principala II, unde vor infrunta primele trei clasate din Grupa C: Spania, Muntenegru si Romania."Tricolorele" vor incepe grupa cu 0 puncte, dupa ce in Grupa C au pierdut meciurile cu Spania si Muntenegru.1. Spania 4p2. Rusia 4p-----------------3. Muntenegru 2p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0p*Primele doua clasate vor merge in semifinale.Muntenegru - JaponiaRomania - RusiaSpania - SuediaRusia - MuntenegruSuedia - RomaniaJaponia - SpaniaRomania - JaponiaMuntenegru - SuediaSpania - RusiaToate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.