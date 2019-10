Tineretul lui Radoi invinge Ucraina in preliminariile Euro 2021

Ziare.

"Tricolorii" mici au castigat intalnirea de la Ploiesti cu scorul de 3-0 si au obtinut primele puncte in aceste preliminarii.Dupa o prima repriza saraca in ocazii, in care oaspetii au fost mult mai aproape de gol, lucrurile au luat o turnura diferita in partea secunda.Inca din primele minute au aparut ocaziile la ambele porti, goalkeeperii fiind serios pusi la treaba.Romanii au fost in cele din urma mai puternici, Morutan si Adrian Petre, acesta din urma cu o "dubla", marcand pentru o victorie categorica.Selectionerul Radoi s-a dovedit inspirat in schimbari, jucatorii introdusi de el aducand un plus in ofensiva, exceptia fiind Marius Marin, eliminat la cateva secunde dupa ce a fost trimis in teren pentru o intrare dura.In celelalte meciuri din aceasta grupa preliminara Danemarca a reusit sa se impuna cu 2-1 in fata Irlandei de Nord, iar Finlanda a castigat cu 4-0 duelul cu Malta.Min.90+4 Final de partida!Min.90+4Min.90 Ne apropiem de final, Romania este la un pas de victorie.Min.85Min.81Min.77 Continuam sa presam.Min.75Min.67 Avem posesie mai buna, insa nu reusim sa o concretizam.Min.60 Sansa mare pentru Ucraina! Shaparenko suteaza peste poarta!Min.53 Ce ocazie! Man si Oaida il iau la tinta pe portarul advers!Min.50 Ce ocazie! Ucrainienii lovesc bara portii lui Vlad din lovitura libera!Min.46 Incepe partea secunda.___________________Min.45 Finalul primei reprize.Min.40 Ne apropiem de finalul unei reprize mai degraba plictisitoare.Min.31 Morutan suteaza in blocaj, iar apoi Dragus lufteaza.Min.23 Ce ocazie! Topalov trimite pe langa poarta noastra din pozitie ideala!Min.18 Ganea trimite pe langa poarta adversa.Min.10 Debut bun, incurajator pentru echipa noastra. Nu avem insa nicio ocazie pana acum.Min.1 Fluier de start in aceasta partida!ROMANIA U21: Andrei Vlad - Boboc, Pascanu, Chindris, Velisar - Baluta, Morutan, Oaida - Man, Ganea, DragusRezerve: Aioani, Mihaila, Petre, Ciobotariu, Marin, Olaru, Ratiu, Ciobanu, NeicutescuAntrenor: Mirel Radoi Ucraina U21: Bilyk - Popov, Cheberko, Bykov - Milovanov, Lednev, Chekh, Shaparenko, Dubinchak - Topalov, RusynRezerve: Kucheruk, Bondar, Smirniy, Kozhushko, Supriaha, Mudryk, Alibekov, Konoplia, TsitaishviliAntrenor: Ruslan Rotan