7 intrebari frecvente pe care le au pariorii incepatori despre pariurile sportive online

Ca in orice activitate noua, s-au creat fel de fel de forumuri unde cei care erau interesati de a-si deschide un cont la casele de pariuri sportive online, sa puna intrebari catre cei mai experimentati.Noi am fost curiosi sa aflam care sunt cele mai frecvente intrebari adresate pe aceste forumuri, pentru a le raspunde si noi, pariorilor incepatori:Nu. Pentru a putea sa iti faci cont la o casa de pariuri online de pe teritoriul Romaniei, trebuie sa ai varsta minima legala de 18 ani.Te sfatuim sa nu incerci sa pacalesti sistemul facandu-ti cont pe numele altcuiva, deoarece acest lucru se va descoperi si iti va fi restrictionat accesul la casele de pariuri.Se considera ca la varsta majoratului o persoana are discernamant si este capabil sa faca propriile alegeri asumate, stiind cum sa isi foloseasca timpul si bugetul.Se pot castiga bani din pariurile sportive, atat online, cat si offline, dar nimeni nu iti poate garanta acest lucru.Pentru a castiga ai nevoie de o strategie buna, de cunostinte despre sportul si echipa pentru care pui bilet sa pariezi, dar si de un dram de noroc.Am observat ca sunt persoane care isi imagineaza ca daca cumpara zilnic bilete la pariurile sportive, vor castiga si asta le aduce un venit sigur si constant, dar e un mod total gresit de a gandi.Pariurile sportive sunt o sursa de distractie, de iesire din rutina si de adrenalina atunci cand urmaresti un meci pe care pariezi si atat.Da, poti castiga anumite sume de bani odata la ceva timp, poti castiga bonusuri de la casele de pariuri sportive , dar nu te poti baza ca obtii o sursa de venit sigura din pariuri, pentru ca nu se va intampla.Nici macar pariorii experimentati care practica aceasta activitate de ani de zile nu castiga zilnic. Sfatul nostru este sa fii responsabil si sa pariezi sume de bani pe care iti permiti sa le pierzi, doar in scop recreativ.In general, casele de pariuri sportive online care se respecta, ofera bonusuri prin care vor sa atraga cat mai multi pariori pe platforma lor.La Baumbet, bonusurile pentru pariuri sportive constau in: maximizarea sumei la prima depunere (pana la maxim 500 lei), oferta de cote foarte mari prin care se maximizeaza castigurile, oferta de castiguri extra in functie de selectia biletelor, promotii la scor egal sau de primire bani inapoi pentru meci pierdut, optiunea de Cash-Out.Verifica aici lista tuturor bonusurilor si promotiilor de la Baumbet.In momentul in care iti creezi cont la o casa online de pariuri sportive din Romania, care este reglementata de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, poti dormi linistit.Atat banii, cat si datele personale si de contact sunt confidentiale si protejate pe viata, prin lege. Orice tranzactie sau transfer de date ai face prin dispozitivele tale catre casa de pariuri, poti fi sigur ca sunt securizate.Cele mai multe case de pariuri accepta sa depuneti bani in contul online din locatiile lor fizice sau prin transfer bancar.De asemenea, unele accepta si sa faceti depuneri prin aplicatia Paysafecard sau prin tonomate de plati.Cu toate acestea, este recomandat sa utilizati un card bancar, deoarece platile se efectueaza mult mai rapid.Inca de cand a aparut acest serviciu online, casele de pariuri au incercat sa isi faca oferta cat mai diversificata si atractiva pentru utilizatori, fiind o metoda mai buna, cu costuri mai mici si mai profitabila pentru ele.Desi sunt persoane care considera ca e prea mare bataie de cap sa invete sa faca tranzactii, sa cumpere bilete si sa se bucure de bonusurile de la pariurile sportive online, majoritatea clientilor au preferat aceasta forma mai mult decat sa se deplaseze in agentiile fizice.* Accesibilitate si comoditate;* Cote mai bune la pariurile sportive;* Oferta mai bogata la promotii;* Taxele percepute sunt mai mici;* Exista servicii de pariuri live si de transmisiuni live ale meciurilor;* Poti juca conform anumitor strategii deja create si gandite de casa de pariuri;* Oferta bogata de alte servicii: cazinou, jocuri video, etc.Speram ca ti-am raspuns la cele mai importante intrebari pe care le aveai despre pariurile sportive online si in cazul in care vrei sa iti creezi cont la o casa de pariuri sigura, profesionista si serioasa, cu foarte multe oferte avantajoase, iti recomandam Baumbet.ro