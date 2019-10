Cat dureaza sa te inregistrezi la o casa de pariuri online

Ziare.

com

Mitul este unul cat se poate de fals, pentru a te inregistra la o casa online fiind nevoie de doua, maxim trei minute. Apoi iti accesezi contul prin apasarea unui buton, iti alegi metoda de plata la fel de simplu si efectuezi depunerea. Aceasta se va credita instant in contul tau de la casa de pariuri.Este adevarat, la agentiile de cartier nu trebuie sa completezi vreun formular sau ceva asemanator cand pariezi pentru prima data la acea agentie. In schimb, te poti lovi de cozi la agentie, de pauza de masa a casieritei, de probleme cu softul etc..Plus ca va trebui sa cauti si, mai apoi, sa scrii codurile meciurilor pe care doresti sa pariezi. Cand vine vorba de cele mai bune agentii de pariuri online , si nu numai, plasarea unui pariu se efectueaza in doar cateva secunde.In plus, cautarea unui eveniment se poate realiza cu ajutorul functiei "Search", care iti gaseste echipa/jucatorul cautat de indata ce ai scris primele 3 litere din nume. Asa ca va intrebam: merita oare sa iti creezi cont la o casa de pariuri online? Daca iti place sa pariezi, sigur ca da.Pentru a te inregistra la o casa de pariuri online nu trebuie decat sa accesezi respectivul site, dupa care sa apesi pe butonul de inregistrare. Acesta se afla in partea dreapta sus a fiecarui site de pariuri.Procesul de inregistrare poate fi format din una, doua, trei sau chiar 4 parti. Informatiile ce trebuie completate sunt insa aproximativ aceleasi in toate cazurile. Este optiunea casei de pariuri daca doreste sa ceara informatiile pe o singura pagina sau mai rasfirat, in mai multi pasi. Indiferent de numarul de pasi insa, procesul de inregistrare dureaza doua, maxim 3 minute, la orice casa de pariuri online.In general, informatiile care ni se cer sunt de 3 tipuri: informatii despre cont, informatii personale si informatii de securitate. Sigur, denumirea poate diferi in functie de site.La informatiile despre cont sunt incluse: titlul (doamna/domn), prenume, nume, data nasterii, nume utilizator, adresa mail, parola, confirmarea ei. Eventual, ti se mai poate cere sa alegi moneda contului sau limba in care doresti sa fie interfata.Informatiile personale cuprind: CNP-ul, rezidenta fiscala, adresa, orasul, tara, codul postal, dar si numarul de telefon. In cadrul informatiilor de securitate poti descoperi: o intrebare de securitate, un raspuns la acea intrebare, un cod promotional (daca e cazul), si un captcha code, pentru a verifica faptul ca nu esti robot. Acest captcha code presupune introducerea unor litere pe care le vei copia dintr-o imagine alaturata.Apoi trebuie sa bifezi anumite casute, in care iti exprimi acordul privind termenii si conditiile, daca esti de acord sa primesti mailuri promotionale, dar si pentru a confirma ca ai peste 18 ani.Bineinteles, nu credem ca trebuie sa mai spunem ca toate datele introduse trebuie sa fie adevarate. Asta deoarece in termen de 30 zile de la prima depunere sau inaintea primei retrageri trebuie sa trimiti o copie dupa buletin, pentru a-ti verifica datele.In caz contrar, contul iti este suspendat, iar daca exista fonduri in el, acestea vor fi transferate catre bugetul de stat.