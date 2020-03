Cele mai bune carti despre jocuri de noroc

TOP 5 carti despre jocuri de noroc

Aceste carti excelente despre jocuri de noroc contin informatii si cunostintele de care ai nevoie pentru a deveni un bun jucator la cazino si chiar daca nu joci neaparat poker, blackjack sau ruleta, vei savura subiectul acestor carti captivante.Matematicianul genial Edward O. Thorp este parintele metodei de numarare a cartilor, inventatorul primului computer purtabil si un pionier in aplicatiile moderne ale teoriei probabilitatilor pentru un castig financiar din jocurile de noroc.In 1962, a scris cartea "Invinge dealerul", o strategie castigatoare pentru blackjack. Este prima carte care a dovedit matematic ca numararea cartilor ar putea fi folosita pentru a invinge "casa" la blackjack.De atunci, a ramas ghidul perfect pentru numararea cartilor, ghid folosit deopotriva de amatori dar si de jucatori profesionisti. Aceasta carte clasica contine diagrame care consolideaza elementele esentiale, usor de memorat si de utilizat pentru oricine.Iar partea cea mai buna este ca strategiile de blackjack pot fi utilizate si in jocurile de noroc online, ceea ce iti poate face viata mult mai usoara. Thorp!Aceasta carte clasica discuta practic despre fiecare aspect al blackjacklui si cum sa obtineti avantaj la masa.In ciuda vechimii sale (anul aparitiei este 1999), cartea scrisa de Andersen poate fi inca relevanta, deoarece acopera toate elementele de baza ale jocului de blackjack, precum alegerea variantei de joc, stapanirea tehnicilor pentru a distrage si identifica bluff-ul si pentru a impiedica emotiile precum stresul si furia sa influenteze jocul tau.De asemenea, contine un ghid complet despre cum sa-ti perfectionezi abilitatile si manierele la cazinou, inclusiv codul vestimentar, stilul si multe altele.In aceasta carte clasica despre jocurile de noroc, adesea numita cea mai buna carte despre poker, apreciatul poet si critic literar Al Alvarez te introduce in atmosfera meselor de poker cu mize inalte, cu o reprezentare vie a ambiantei turneelor mondiale de poker unde iei contact cu cei mai buni jucatori.Oferind o perspectiva asupra psihologiei jucatorilor, aceasta a fost prima carte care a explicat experientele jucatorilor de poker profesionisti si se considera ca a stabilit inceputul genului literaturii de poker.Daca abia ai inceput sa joci poker si vrei sa afli cat mai multe, atunci aceasta carte este o lectura obligatorie.Autorul acestei carti despre jocuri cazino incearca (cu succes) sa impartaseasca strategii cititorilor, pentru a-i determina sa fie cei mai buni la toate jocurile de noroc din cazinouri. Gambling 102 este o carte cu 19 capitole despre jocurile de noroc, pe care autorul sustine le-a scris ca rezultat al experientelor proprii traite in timp ce juca la cazinouri. Experienta este abil combinata cu calcule matematice si modelare computerizata.Jocurile de noroc reprezinta o activitate recreativa, in mod deosebit. Unii considera ca recompensele banesti obtinute din jocuri de noroc se bazeaza pe intamplare, in timp ce altii cred ca se bazeaza pe calcule matematice sofisticate.Daca te numeri printre cei care cred in puterea calculelor si nu te temi de numere, vei adora teoriile jocurilor de noroc ale lui Shackelford."Gambling 102" este rezultatul final al anilor de analiza matematica precisa, ajutat de simularea computerului in combinatie cu jocul real al cazinoului, pentru a oferi explicatii si evaluari exacte cu privire la performantele pe care le poti obtine pentru fiecare joc.Capitolele sunt simple si scrise in stil clar. Cartea prezinta strategiile de baza pentru jocuri de noroc, pe baza calculelor matematice.Aceasta carte despre jocurile de noroc este dedicata tuturor acelor momente in care ai visat sa ajungi jucator profesionist.Dupa ce a citit adevarata poveste a unui jucator care a renuntat la viata cotidiana pentru a imbratisa jocurile de noroc ca profesie, autorul Greg Elder a decis ca este timpul sa faca acelasi lucru si sa vada ce se va intampla cu el.Rezultatul este o calatorie epica in lumea jocurilor de noroc care face ca aceasta carte sa captiveze prin realism si stil.In paginile cartii vei savura povestea modului in care autorul a trecut "de la zero la stadiul de legenda" si a reusit sa devina jucator profesionist in doar 12 luni de "exersare". Este fara indoiala un vis frumos si o demonstratie de ambitie si vointa, combinate cu studiu si analiza, care merita sa faca parte din top 5 carti despre jocuri de noroc.Cartile cu subiecte legate de jocuri de noroc sunt o sursa de informare pentru a intelege sistemele de pariuri si pentru a gasi noi modalitati de a-ti mari sansele de castig.Descopera mai multe carti despre gambling ! S-ar putea sa nu gasiti multe carti despre jocuri de noroc luand cele mai importante premii internationale in beletristica, dar este incontestabil faptul ca lumea jocurilor de noroc cu bani reali a oferit mereu o scena potrivita pentru povesti interesante.Daca iubesti lumea colorata a cazinourilor, cele fizice sau cele online, trebuie sa citesti macar cateva din aceste carti fundamentale despre cele mai indragite jocuri de noroc, pentru a fi mai informat si pentru a-ti imbunatati performantele.