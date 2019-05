Cine castiga finala Champions League? Vezi parerea specialistilor

Drumul spre finala

Pariuri cu sanse de reusita

Ziare.

com

Liverpool a reusit una dintre cele mai rasunatoare reveniri din istoria fotbalului. Dupa 0-3 in prima mansa a semifinalelor, pe terenul lui FC Barcelona, echipa antrenata de Jurgen Klopp, fara Salah si Firmino (accidentati), i-a invins pe "extraterestri" cu 4-0 , pe "Anfield".La randul ei, Tottenham a obtinut calificarea in ultimele secvente ale meciului cu Ajax Amsterdam, echipa care le eliminase pe Real Madrid si pe Juventus Torino in drumul spre semifinale. La Londra, a fost 1-0 pentru "lancierii" care conduceau cu 2-0 si la pauza partidei retur, de la Amsterdam. A urmat o repriza a doua fabuloasa a englezilor, care s-au impus, pana la urma, cu 3-2 , in mansa secunda. Si din echipa lui Pochettino a lipsit un om de baza: varful Harry Kane.Ajax -2-3- Ajax 0-1- FC Barcelona 4-0FC Barcelona -3-0Manchester City -4-3- Manchester City 1-0FC Porto -1-4- FC Porto 2-0Dortmund -0-1- Dortmund 3-0Bayern Munchen -1-3- Bayern Munchen 0-0Pentru ca avem doua finaliste angrenate in aceeasi competitie domestica, le putem compara si prin prisma pozitiilor pe care au terminat sezonul in Premier League. Tottenham a terminat pe pozitia a 4-a, cu 71 de puncte, in timp ce Liverpool s-a situat pe locul al doilea, avand 97 de puncte, cu un singur punct mai putin decat campioana Manchester City.Potrivit Standard.co.uk , Harry Kane este foarte increzator ca se va recupera total pana la ora marelui meci. De asemenea, Harry Winks va putea fi folosit. Vertonghen, Sanchez si Rose nu au jucat in ultima runda din Premier League din cauza problemelor medicale, dar vor fi apti pentru finala Ligii Campionilor. Un mic semn de intrebare planeaza asupra lui Dele Alli, accidentat in meciul cu Everton.Si fanii lui Liverpool pot sta linistiti: Salah si Firmino vor fi pe teren pentru confruntarea cu Tottenham. Singura absenta certa este cea a lui Naby Keita. Alex Oxlade-Chamberlain si Adam Lallana si-au reluat antrenamentele si mai au putine zile pentru a-si intra in forma.Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Dele Ali, Eriksen, Son - KaneAlisson - Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Mane, Firmino, SalahPe site-urile de pronosticuri precum https://pariurix.com/ puteti gasi parerile specialistilor despre ce se va intampla in aceasta finala. Majoritatea o da favorita pe Liverpool (cota 2.00 la agentiile de pariuri online pentru victorie in 90 de minute), insa si Tottenham a dovedit ca are forta.Si cota pentru un pariu pe total goluri "peste 2.5" este buna - 1.88 - in contextul in care se intalnesc doua echipe setate pe atac. Liverpool s-a calificat si in finala editiei trecute a Ligii Campionilor, pierzand un meci cu goluri multe (1-3) in fata lui Real Madrid.Sadio Mane a fost autorul golului "cormoranilor" in finala precedenta . Ca un pariu special, senegalezul are cota 12.00 sa inscrie impotriva lui Tottenham si sa primeasca si un cartonas galben in meci.In acest an, finala Ligii Campionilor este gazduita de Wanda Metropolitano, stadionul lui Atletico Madrid, care are o capacitate de 63.500 de locuri. Fanii celor doua echipe au primit 38.000 de bilete. Cel mai scump bilet costa 600 de euro.