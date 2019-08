Favoritele la titlu in Liga I, editia 2019/2020, dupa primele etape

Ziare.

com

Daca, inainte de startul actualei editii, FCSB era vazuta de bookmakerii caselor de pariuri drept principala favorita, la o cota de 2.15, iar campioana en-titre, CFR Cluj, pornea cu sansa a doua, la o cota destul de apropiata, 2.40, iata ca, dupa primele 5 etape, situatia s-a schimbat foarte mult.Ramasa fara antrenor, preparator fizic, director sportiv si cu o sumedenie de jucatori accidentati, FCSB a avut parte de un start de sezon incredibil de slab, castigand doar prima partida, 4-3 cu Hermannstadt, pentru ca in etapele urmatoare sa scoata doar un egal la Sepsi si sa piarda, pe rand, acasa cu Botosani si Voluntari si in deplasarea de la Astra Giurgiu. Prin urmare, cu doar 4 puncte acumulate (din 15 posibile), stelistii ocupa un neverosimil, chiar si pentru un inceput de sezon, loc 10 in clasamentul Ligii I 2019/2020 , iar sansele de a pune mana pe un nou titlu de campioana a Romaniei (dupa 4 ani,, lungi'' de pauza) au scazut serios. 5.00 este cota la care fanii,, ros-albastrilor'' pot paria in prezent pe faptul ca echipa lor va castiga Liga I in 2020.Intr-o totala antiteza, CFR Cluj , castigatoare a ultimelor doua editii din Liga I, a debutat doar cu un egal in prima etapa, 1-1, acasa, cu Poli Iasi, insa a castigat apoi toate celelalte 4 partide, acasa, cu Dinamo si Hermannstadt, si in deplasare, la noile promovate Academica Clinceni si Chindia Targoviste. Ca atare, ardelenii sunt primii in topul favoritelor la titlul de campioana, cota lor scazand de la 2.40 la 1.55.Creditata initial cu sansa a 3-a, la o cota de 10.00, U Craiova a schimbat locul in topul favoritelor cu Viitorul Constanta, fiind acum pe pozitia a 4-a, cu o cota de 13.00. In clasament, oltenii sunt pe locul 6, cu 9 puncte, acumulate in primele 3 etape, in urma victoriilor cu Academica Clinceni, Dinamo Bucuresti si Chindia Targoviste. Au urmat apoi doua infrangeri, in deplasare la Hermannstadt si acasa cu Sepsi.Dupa cum spuneam, pe locul 3 in topul favoritelor au urcat pustii lui Hagi, cota acestora la titlul de campioana scazand de la 15.00 la 8.00. Ca si Craiova, Viitorul a inceput tot cu 3 victorii, contra echipelor Chindia, Dinamo si Hermannstadt, insa a continuat cu doua remize, la Sepsi si acasa cu Botosani. Cel mai recent meci, egalul 2-2 cu FC Botosani , a fost cel mai spectaculos meci din acest sezon de Liga I, desfasurarea partidei dand dreptate tipserilor ce l-au recomandat in rubricile ponturi pariuri sportive biletul zilei drept un meci in care sunt sanse extrem de mari sa vedem goluri de ambele parti, minim 3 la numar. Desi, la finalul partidei, ambii antrenori ai celor doua protagoniste au parut nemultumiti de rezultatul de egalitate, majoritatea specialistilor au considerat ca scorul a fost unul echitabil, iar fotbalul practicat a fost unul de foarte buna calitate, mai putin caracteristic primului esalon fotbalistic din Romania in ultimii ani. De altfel, cei din Botosani, cu doua victorii si trei egaluri, sunt pe locul 4 in clasament, iar fanii moldovenilor pot inca paria la o cota excelenta, 30.00, pe un eventual triumf al favoritilor in Liga I, asta in conditiile in care, inainte de startul noii editii, elevii lui Marius Croitoru aveau cota 100.00 la titlu.