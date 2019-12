Fotbalistul suspendat pentru pariuri a fost dat afara de la Chindia!

Ziare.

com

Presedintele celor de la Chindia, Marcel Ghergu, a dezvaluit ca acordul lui Vodut a fost reziliat in momentul pronuntarii sentintei."Contractul lui de activitate sportiva va fi reziliat, sunt obligat sa fac asta. Incepand cu data de azi, cea a pronuntarii hotararii, contractul lui a fost suspendat. Sunt obligat sa iau act de decizia Comisiei de Disciplina. Fotbalistului i se va rezilia contractul.I-am transmis jucatorului hotararea. Astept sa ma sune, il astept la club. Oricum, aveam stipulat in contract ca, daca se va lua o decizie nefavorabila in cazul lui, contractul ii va fi reziliat. Eram obligati sa incheiem colaborarea inclusiv daca nu aveam acea clauza in contract.Noi n-am avut probleme cu Mihai Vodut. Jocul lui a oscilat, dar din punct de vedere disciplinar n-am avut probleme", a declarat Marcel Ghergu pentru gsp.ro Atacantul Mihai Vodut a fost suspendat pentru doi ani si amendat cu 300.000 de lei, potrivit unei decizii a Comisiei de Disciplina.El a fost gasit vinovat de implicare in pariuri sportive dupa ce fosta lui iubita a dezvaluit ca ii transmitea pe ce meciuri sa parieze.