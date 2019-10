Prea multe case de pariuri online? Cum decizi pe care sa o alegi

Ofertele promotionale pentru clientii noi si pentru clientii deja existenti

In acest context, este foarte greu pentru un parior incepator sa aleaga agentia de pariuri online la care sa isi deschida cont. Daca te regasesti in fata unei asemenea optiuni, iti prezint care sunt criteriile de care ar trebui sa tii cont atunci cand iei decizia.Articolul de fata este un fel de concluzie la tot ce am citit pe site-urile acreditate sa scrie despre casele de pariuri sportive online, atat recenzii, cat si pareri postate de pariori. Inainte de chestiunile tehnice, care tin strict de pariuri, trebuie sa ai in vedere elementele care asigura contextul activitatii propriu-zise.Vorbim despre "statura" operatorului: ce traditie are, in cate tari functioneaza, pana cand are licenta, ce premii a primit pana in prezent, cat de serios este in relatia cu clientii.In general, cu agentiile online de top nu sunt probleme. Platile sunt efectuate cu promptitudine, clientii primesc raspunsuri si rezolvari rapide la problemele ridicate, pariorii nu se trezesc cu conturile blocate sau cu mizele limitate dupa o serie de castiguri mai consistente.Daca intri pe forumurile comunitatilor de pariori, vei vedea ca sunt si operatori care ofera motive de nemultumire. Acesti operatori sunt ocoliti de site-urile amintite, care colaboreaza numai cu agentii de pariuri pe care le pot recomanda fara rezerve cititorilor. Poti afla de aici care sunt operatorii de top de pe piata romaneasca. Ei permit metodele de depuneri si retrageri diverse, de la card bancar la portofele electronice de tip Skrill sau Paysafecard . La unele agentii se poate alimenta contul online cu bani cash, direct la sucursalele stradale.Capitolul depuneri este in stransa legatura cu suma minima care poate fi depusa si cu miza minima per pariu. Daca joci doar de distractie, cu siguranta ca nu rezervi un buget lunar mare pentru aceasta activitate, deci te intereseaza ca limita sa fie cat mai jos.Mai nou, unii operator percep o taxa de 2% din valoarea depunerii pentru a acoperi taxa de viciu, pe care trebuie sa o vireze catre Stat.Sunt cateva agentii de pariuri serioase, cu limite mici de depuneri. Daca nu vrei sa iti deschizi cont la toate, cum se face departajarea, mai departe? Recenziile specialistilor ating urmatoarele puncte de interes:Poti beneficia de fonduri suplimentare care dubleaza valoarea primei depuneri, sau de alte avantaje financiare doar pentru ca alegi o platforma sau alta.Ai grija la "Termeni si conditii", ca sa nu fie cerinte de rulaj aproape imposibil de indeplinit.Unele case de pariuri online au constant oferte si pentru clientii fideli, iar aceste oferte sunt mai profitabile, in timp, decat cele de bun-venit.Majoritatea operatorilor au foarte multe sporturi si competitii in oferta sportiva. Sita se cerne la nivelul numarului de optiuni de pariere. Pentru acelasi meci, o casa de pariuri ofera 90 de tipuri de pariuri, iar alta peste 400. Evident, mai multe optiuni inseamna mai multe sanse de a face profit din acel meci.Sunt diferente mari intre agentiile de pariuri populare in ceea ce priveste cotele. Este usor de depistat operatorul/operatorii unde se poate paria cu profit maxim: alegi trei meciuri din cele mai pariate competitii si faci comparatie. Intre 1.65 si 1.50 pentru aceeasi selectie, ce alegi?Daca iti place "sa traiesti" pariurile, joci live. Operatorii recomandati au oferta live la fel de generoasa ca si cea pre-meci, iar diferenta e facuta de interfata: cat de placut este designul, cat de rapid sunt plasate pariurile, grafica in care se prezinta desfasurarea meciurilor care nu pot fi urmarite video, numarul de optiuni de pariere. Toate sunt importante pentru o experienta cat mai antrenanta.In prezent, platformele caselor de pariuri online sunt veritabile televiziuni care transmit zeci de mii de evenimente sportive pe an. Unul dintre operatorii de top transmite 72.000! Automat, daca vezi meciul, ai mai multe sanse sa plasezi un pariu castigator.Este bine sa poti paria si de pe telefonul mobil sau de pe tableta, prin intermediul unei aplicatii dedicate. Operatorii se intrec in aplicatii care "usureaza viata" pariorilor, interfata si operativitatea fiind principalele criterii de ierarhizare.