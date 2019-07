Sanctiune ridicola in Anglia: Suspendare de doua saptamani pentru incalcarea regulamentului privind pariurile sportive

Ziare.

com

Daniel Sturridge, fostul atacant al celor de la Liverpool, a primit o suspendare de sase saptamani si o amenda in valoare de 75 de mii de lire sterline pentru ca a transmis informatii referitoare la fotbal pe care le-a obtinut in virtutea activitatii sale.Din cele sase saptamani de suspendare, patru au fost suspendate, astfel ca jucatorul nu va sta departe de fotbal decat 14 zile, scrie Daily Mail Cum sanctiunea intra in vigoare imediat, din 31 iulie el ar putea juca din nou!Federatia Engleza de Fotbal a anuntat ca va ataca decizia cu apel, fiind nemultumita de verdict. Forul de la Londra a explicat apoi ca Sturridge i-a transmis informatii confidentiale cu privire la transferuri in care urma sa fie implicat fratelui sau, pe care il instruia sa parieze.Desi acesta nu a depus pariurile, Sturridge a fost gasit vinovat de transmitere de informatii confidentiale.Daniel Sturridge are 29 de ani si este liber de contract dupa ce a fost pus pe liber de Liverpool.M.D.