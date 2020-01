Sfatul specialistilor legat de cat ar trebui sa pariezi sa eviti dependenta

Ziare.

Daca vrei sa obtii profit pe termen lung din pariuri sportive, cu siguranta nu lacomia este solutia, ci mai degraba prudenta.Prin prudenta nu ne referim neaparat la plasarea unor pariuri cu o cota foarte mica, ci la plasarea unei mize moderate. Fiindca, oricat de sigur ti s-ar parea un pronostic, nu poti garanta ca se va incheia in felul dorit de tine.De altfel, acesta este unul dintre secretele pariorilor profesionisti: cel de a nu paria niciodata mai mult decat iti poti permite sa pierzi. In caz contrar intervine presiunea, care duce la clacare, aceasta ducand la dorinta de recuperare a pierderilor, iar de aici lucrurile pot degenera, putandu-ti pune chiar sanatatea in pericol.Pentru a nu se ajunge la aceste lucruri nedorite nu trebuie sa exagerezi in legatura cu sumele depuse la casa de pariuri.Intotdeauna trebuie sa tinem cont de faptul ca s-ar putea sa pierdem toti banii depusi, indiferent cat de priceputi ne-am crede la pariuri. Prin urmare, ar fi bine ca la inceputul unei luni sa ne stabilim suma maxima pe care ne permitem s-o pierdem la pariuri sportive.De obicei, aceasta nu ar trebui sa depaseasca 10% din venitul tau net lunar, cifra fiind valabila atat la pariuri, cat si la jocuri ca la aparate sau alte jocuri de cazino. Practic maxim 10% din venitul lunar ar trebui atribuit jocurilor de noroc daca aveti acest hobby.Sfatul specialistilor legat de cat ar trebui sa pariezi este ca suma destinata pariurilor la inceput de luna nu ar trebui depusa toata o singura data. Altfel, risti sa pierzi intreaga banca dupa doar cateva zile sau, mai rau, dupa cateva ore, din diferite cauze.Ai mai mari sanse de a genera profit in acea luna daca imparti suma de bani ce vrei sa o depui in mai multi pasi. Spre exemplu, poti depune in fiecare saptamana 2.5% din castigul tau net lunar. Chiar daca suma este una mica, riscul de a pierde intreaga banca devine si el unul mai mic.