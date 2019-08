Un conducator cunoscut din fotbalul romanesc, surprins intr-o casa de pariuri: Ce explicatie are

Ziare.

Dinu Gheorghe, caci despre el este vorba, are si o explicatie pentru prezenta lui intr-un loc in care oamenii de fotbal n-ar avea ce sa caute, anume ca juca la... Loto Grecia."Da, am fost la o casa de pariuri, dar am jucat la loto. Am jucat la Loto Grecia, dar n-am pariat niciodata. Am mai si castigat uneori, joc si la Loto 6 din 49 din Romania. Am aceleasi numere norocoase, pe care le joc mereu", a spus Dinu Gheorghe pentru gsp.ro In varsta de 64 de ani, cel poreclit "Vama" este unul dintre cei mai cunoscuti conducatori din fotbalul romanesc, ocupand pozitii importante la echipe ca Rapid, Brasov, Astra, Dinamo sau ASA Tg. Mures.Ultimul sau angajament a fost cu Dunarea Calarasi, formatie de la care a plecat in primavara acestui an.