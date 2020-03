35% din efectivul unei echipe cunoscute a fost testat pozitiv la Covid-19!

Ziare.

com

Potrivit gruparii "liliecilor", contagierea s-ar fi produs cu ocazia deplasarii la Milano, "o zona confirmata ca fiind una de risc ridicat de catre autoritatile italiene, cateva zile mai tarziu", cu ocazia meciului tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, impotriva formatiei Atalanta (1-4), disputat pe 19 februarie."In ciuda masurilor stricte adoptate de club, ultimele rezultate ale analizelor arata ca expunerea inerenta cu ocazia acestei confruntari a antrenat aproximativ 35% de cazuri pozitive" printre jucatori si antrenori, a precizat Valencia intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial."Toti sunt cazuri asimptomatice si se afla la casele lor, cu supraveghere medicala si masuri de izolare, executand normal planul lor de munca prevazut", a adaugat clubul spaniol.Duminica, Valencia anuntase ca "cinci membri ai staff-ului si jucatori ai primei echipe" au fost diagnosticati pozitiv la noul coronavirus, printre acestia aflandu-se si fundasul argentinian Ezequiel Garay.Si alte campionate din Europa au fost afectate de cazuri pozitive la Covid-19, in special in Italia si Franta.Clubul Atalanta Bergamo a anuntat primele sale cazuri pozitive duminica, plasandu-si echipa in carantina.Cu 9.191 cazuri de infectare si 309 persoane decedate, Spania este tara europeana cea mai afectata de pandemia de coronavirus, dupa Italia.