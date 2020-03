6 fotbalisti de la o echipa de top au noul coronavirus

Ziare.

Gruparea "blanquiazul" nu a dezvaluit numele celor afectati, insa a precizat ca toti au simptome usoare si urmeaza recomandarile medicale obisnuite in astfel de cazuri.Jucatorii lui Espanyol nu vor putea reveni la antrenamente decat dupa minimum doua saptamani. Clubul catalan si-a anulat toate activitatile sportive si a inchis unele dintre instalatiile sale, cum ar fi barul din cadrul Centrului sportiv Dani Jarque si magazinele oficiale.Tot marti, cotidianul El Mundo a anuntat ca fostul presedinte al clubului Real Madrid , Lorenzo Sanz (76 ani), care a condus gruparea de pe Santiago Bernabeu intre 1995 si 2000, a fost internat in spital in stare critica.In Spania, 11.409 persoane au fost infectate cu Covid-19, iar 510 si-au pierdut viata.