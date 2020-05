A castigat Cupa Romaniei in 2017, dar a renuntat la fotbal la doar 24 de ani si acum livreaza mancare in SUA

Ziare.

com

Un an mai tarziu, fostul goalkeeper al celor de la Voluntari spune ca nu regreta alegerea facuta."La fotbal venea un antrenor, care te placea, iar apoi venea altul si te trimitea la echipa a doua. Si acum, cu salariile in Romania, situatia e la pamant. Am vorbit si cu fostii colegi de la Voluntari. Stiu ca s-au luat masuri si la ei si mai aveau si ceva restante", a spus Petrariu pentru Digi Sport In prezent, Petrariu livreaza mancare si alte produse, avand un castig lunar de 5-6.000 de dolari."E foarte bine, mai bine decat ma asteptam. Port masca, fac cumparaturile de la supermarket pentru oameni. Se castiga foarte bine. Lucrez cum vreau, am masina mea. De exemplu, daca nu prind o cursa de cat vreau eu, nu plec de acasa. Salariul lunar este undeva la 5.000-6.000 de dolari. Pentru mine este ok", a dezvaluit fostul goalkeeper.In cariera sa, Razvan Petrariu a jucat pentru FCM Bacau, Moinesti, SC Bacau si FC Voluntari.In 2017 a castigat Cupa si Supercupa Romaniei cu FC Voluntari.