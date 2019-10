A fost inaugurat oficial cel mai nou stadion din Romania: Iata cum arata

Ziare.

Pandurii si Universitatea Cluj s-au duelat intr-o partida contand pentru etapa cu numarul 14 din esalonul secund, tichetele de acces avand preturi cuprinse intre 15 si 25 de lei.Reconstructia arenei gorjene a inceput in 2015, banii venind de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de Investitii.Desi termenul de finalizare a constructiei era finalul lui 2016, stadionul a fost gata in vara anului urmator.A fost insa gata doar stadionul, inaugurarea lui fiind amanata inca doi ani pentru ca nu au fost finalizate lucrarile exterioare.Dupa patru ani noul stadion din Targu Jiu a fost in sfarsit inaugurat si va fi utilizat de acum pentru jocuri oficiale, nationalele Romaniei fiind si ele asteptate pe arena gorjeana.M.D.