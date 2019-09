A murit antrenorul cu cele mai multe echipe pregatite in istoria fotbalului

Ziare.

"Neobositul Rudi", asa cum era poreclit marele om de fotbal, s-a nascut in Germania la Koblenz si si-a inceput cariera de jucator la TuS Neuendorf, unde a inscris 46 de goluri in 86 de aparitii.In 1955 a debutat in cariera de antrenor principal, la clubul elvetian FC Luzern, echipa unde a petrecut 5 ani, cel mai lung mandat din cariera, in acelasi timp. Au urmat experiente la cluburi mari din Germania, printre care amintim VfB Stuttgart, Schalke 04 sau Hamburg.Au urmat apoi perioade in care a alternat echipe de club cu selectionatele nationale: Real Valladolid, Hertha Berlin , dar si nationalele din Chile, Bolivia, Venezuela, Botswana.Gutendorf a ajuns si pe bancile tehnice ale nationalelor din Trinidad si Tobago, Australia, Tonga, Tanzania, Nepal, Ghana, Fidji sau Rwanda.In sezonul 2003/2004, germanul a avut ultima sa aventura in antrenorat, el fiind atunci selectionerul celor din Samoa.Rudi Gutendorf intra in istoria fotbalului cu cele mai multe formatii antrenate in cariera sa, 55, din 32 de tari.