A murit Nicolae Pescaru, o legenda a lui FC Brasov, component al lotului Romaniei la Campionatul Mondial din Mexic

Nicolae Pescaru a incetat din viata sambata la varsta de 76 de ani, dupa ce a luptat multi ani cu o boala incurabila, dupa cum a informat cotidianul Gazeta Sporturilor Pescaru a bifat in cariera sa 311 meciuri pentru "stegari" in prima liga din Romania, plus alte cateva sute in esalonul secund.A marcat cele mai multe goluri din istoria brasovenilor, pe prima scena a fotbalului romanesc, 62.In clasamentul jocurilor bifate in Divizia A/ Liga 1 pentru Steagul Rosu/ FC Brasov, Pescaru este primul cu 311 partide, peste Iuliu Jenei cu 303 si Ioan Nagy cu 286. In topul marcatorilor, el are 62 de reusite, peste Marian Ivan si Mugurel Buga, ambii cu 57 de goluri.Pescaru a evoluat la Steagul Rosu Brasov intre 1962 si 1981, apoi alegand sa isi incheie cariera la Soimii IPA Sibiu. La echipa nationala , el are 4 meciuri in care a evoluat.A fost membru al lotului cu care Romania a mers in Mexic in 1970 la Campionatul Mondial, dar nu a bifat nici macar un minut acolo. Din pacate, in acest moment, doar 10 jucatori din lotul de 22 care au mers atunci in America de Nord mai sunt in viata, e vorba de: Rica Raducanu, Lajos Satmareanu, Cornel Dinu , Emerich Dembrovschi, Radu Nunweiller, Mircea Lucescu , Vasile Gergely, Ion Lita Dumitru, Marin Tufan si Flavius Domide.D.A.